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00:10, 24 июня 2024Россия

24 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Russian Ministry of Defence / Wikipedia

24 июня в России вспоминают первый в истории СССР Парад Победы в Великой Отечественной войне. Тем временем Республика Чувашия в этот день отмечает 555-летний юбилей, а православные верующие празднуют Духов день. «Лента.ру» перечисляет другие события, которые приходятся на 24 июня, и рассказывает, какие приметы соответствуют этому дню.

Праздники в России

День Парада Победы 1945 года

79 лет назад по Красной площади прошел Парад Победы — первое шествие участников Великой Отечественной войны и учащихся военных академий. Командовал Парадом маршал Константин Рокоссовский, а принимал его маршал Георгий Жуков. Главной особенностью события стало то, что солдаты бросили к подножью мавзолея 200 знамен поверженных дивизий нацистской Германии — как символ окончательной победы СССР во Второй мировой войне.

Фото: M.Alpert / Russian Look / Globallookpress.com

День Республики Чувашия

24 июня день рождения отмечает Республика Чувашия: в 2024 году ей исполняется 555 лет. Для региона праздник — официальный выходной день. Жители могут прогуляться по набережной всей семьей, принять участие в конкурсах или сходить на концерт. Каждый год города и округа республики соревнуются за право стать центром празднования — в победившем населенном пункте, как и в столице, городе Чебоксарах, проходят самые красочные мероприятия. В 2024 году таким центром стал Янтиковский округ.

Праздники в мире

Международный день феи

24 июня отмечается Международный день феи — сказочного персонажа из кельтского и германского фольклора. Это выдуманное летающее существо, похожее на крошечного человечка, по легендам, обладает сверхъестественными способностями и шкодливым характером.

В этот день все поклонники сказаний и мифов собираются вместе, берут в руки волшебные палочки, надевают игрушечные крылья и развлекаются, изображая фей из историй детства.

Фото: tomertu / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 24 июня

  • Международный день женщин-дипломатов;
  • День цветных стекол;
  • Праздник чувств.

Какой церковный праздник сегодня

Духов день

Духов день еще называют Духовым понедельником: это праздник, который православные христиане отмечают следом за Троицей. Он посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в Сионской горнице, после которого они получили возможность разговаривать на всех языках, существующих на Земле.

В этот день принято ходить на службу в церковь, причащаться, а вечером собираться с родными за большим столом и вспоминать тех, кого уже нет рядом, воздавая хвалу Господу.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 24 июня

  • Праздник иконы Божией матери «Достойно есть»;
  • Дeнь пaмяти cвятыx aпocтoлoв Вapфoлoмeя и Вapнaвы;
  • День иконы Божией матери Кипрской.

Приметы на 24 июня

  • Если собрать в этот день травы на засушку, от них не будет пользы — один только вред.
  • Если начать сегодня что-то новое или затеять переезд, все обернется неприятностями.
  • Если в ночь на 24 июня тепло, будет хороший урожай яблок и груш.

Кто родился 24 июня

Марина Ладынина (1908 — 2003)

«Советская Мэрилин Монро», актриса Марина Ладынина появилась на свет 24 июня. Несмотря на скромные манеры на экране, в жизни она была очень упертым человеком. Например, звезда фильмов «Кубанские казаки», «Секретарь обкома» и «Свинарка и пастух» до конца жизни была беспартийной: она говорила, что из всей партий «признает только партию человечности».

Ладынина была главной суперзвездой СССР: поклонники со всей страны писали ей письма с признаниями в любви. В адресе указывали лишь: «Москва, Ладыниной» — и послания тем не менее всегда доходили.

Кадр: фильм «Кубанские казаки»

Лионель Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси сегодня празднует 37-летие. Заниматься этим видом спорта он начал под влиянием бабушки: именно она привела четырехлетнего внука на его самую первую тренировку. Бабушки не стало, когда Месси было 11, но до сих пор все свои голы он посвящает ей, с этим связан знаменитый жест футболиста — после очередного гола он поднимает указательные пальцы и смотрит в небо.

Сейчас Месси — самый титулованный футболист мира, считается одним из лучших игроков всех времен и народов.

Кто еще родился 24 июня

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      Екатерина Керсипова
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