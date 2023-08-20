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10:27, 20 августа 2023Спорт

Месси стал самым титулованным футболистом мира

Месси выиграл Кубок лиг с «Интер Майами» и стал самым титулованным футболистом

Фото: Christopher Hanewinckel / Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал самым титулованным футболистом мира. Об этом сообщается в Twitter Главной футбольной лиги (MLS).

В составе американского клуба 36-летний футболист стал обладателем Кубка лиг, в котором участвовали мексиканские команды и клубы MLS. Для Месси титул стал 44-м в карьере. До этого рекорд принадлежал бразильскому защитнику Дани Алвесу, на счету которого 43 трофея.

В финале Кубка лиг «Интер Майами» выиграл у «Нэшвилла» в послематчевой серии пенальти со счетом 10:9. Месси отметился голом в основное время, а также реализовал одиннадцатиметровый удар.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Он заявил, что приехал в США, чтобы и дальше продолжать наслаждаться футболом. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

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    Анастасия Борисова
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