Месси объяснил решение перейти из ПСЖ в «Интер Майами»

Месси заявил, что выбрал «Интер Майами», потому что хочет наслаждаться футболом

Аргентинский нападающий Лионель Месси объяснил, почему решил перейти из «Пари Сен-Жермен» в «Интер Майами». Его слова приводит ESPN.

«Мы много думали и так решили вместе с моей семьей. Я приехал сюда, чтобы продолжать наслаждаться футболом, что я делал на протяжении всей жизни. Я выбрал это место в основном по этой причине», — заявил форвард.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.