Адвокат заставил сотрудниц носить короткие юбки и чулки и занялся с ними сексом

В Эссексе адвокат просил сотрудниц носить юбки и чулки и склонял их к сексу

В Великобритании один из руководителей юридической фирмы заставил сотрудниц носить на работу короткие юбки и чулки и вступил с ними в интимные отношения. Об этом пишет Daily Mail.

50-летний адвокат Джасвиндер Гилл был обвинен в том, что пользовался своим положением в фирме и склонял к интимной связи подчиненных. До признания Гилла сексуальным преступником соседи считали его примерным семьянином. У мужчины есть жена и двое детей.

В ходе разбирательства удалось установить, что Гилл занялся сексом с женщиной, работавшей в фирме с октября 2015 года. По ее словам, Гилл говорил ей, что в офис сотрудницы должны надевать туфли с открытым носом, юбки и чулки, а не колготки. В 2019 году мужчина стал ухаживать за новой сотрудницей, устроившейся в компанию. Он пригласил ее в номер отеля во время командировки, предложил выпить и пошутил про ребенка, который мог бы залезть под ее юбку. В офисе Гилл делал ей массаж на глазах других сотрудниц.

С третьей женщиной адвокат мог целоваться в своем кабинете так, что это было слышно за пределами комнаты. Он также дважды занялся с ней сексом на рабочем столе. Четвертой сотруднице Гилл говорил, как ждет ее появления в офисе в платье.

На заседании Дисциплинарного трибунала солиситоров поведение Гилла было признано неподобающим. Его отстранили от работы на два года, а также обязали покрыть судебные издержки, сумма которых составила 85,5 тысячи фунтов стерлингов (9,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида арестовали сотрудника полиции, устроившего секс-вечеринку для четырех школьниц. Его отстранили от службы и отправили в оплачиваемый отпуск.