Бездомный попросил у туриста денег и воткнул иглу ему в спину после отказа

Бездомный из Северной Каролины напал на туриста и был арестован

Бездомный из Эшвилла, Северная Каролина, попросил у туриста денег, а после отказа воткнул ему в спину иглу для подкожных инъекций. Об этом сообщает Mid-Michigan NOW News.

Уточняется, что инцидент произошел в конце мая. Джулиен Брайан Макартур подошел к туристу из Южной Каролины, гулявшему с семьей, и попросил денег. Мужчина отказался и продолжил путь. Через несколько минут, когда его родные садились в машину, турист почувствовал укол в спину. Обернувшись, он увидел, что нападавшим оказался тот самый бездомный.

Макартура арестовали, в настоящее время он находится под стражей. Пострадавшему врачи прописали курс антибиотиков.

Ранее сообщалось, что в России пассажира самолета оштрафовали на полмиллиона рублей за дебош на борту. Мужчина нарушил порядок в салоне и оказал сопротивление при попытке задержания.