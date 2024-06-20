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09:04, 20 июня 2024Путешествия

Бездомный попросил у туриста денег и воткнул иглу ему в спину после отказа

Бездомный из Северной Каролины напал на туриста и был арестован

Фото: Asheville Police Department

Бездомный из Эшвилла, Северная Каролина, попросил у туриста денег, а после отказа воткнул ему в спину иглу для подкожных инъекций. Об этом сообщает Mid-Michigan NOW News.

Уточняется, что инцидент произошел в конце мая. Джулиен Брайан Макартур подошел к туристу из Южной Каролины, гулявшему с семьей, и попросил денег. Мужчина отказался и продолжил путь. Через несколько минут, когда его родные садились в машину, турист почувствовал укол в спину. Обернувшись, он увидел, что нападавшим оказался тот самый бездомный.

Макартура арестовали, в настоящее время он находится под стражей. Пострадавшему врачи прописали курс антибиотиков.

Ранее сообщалось, что в России пассажира самолета оштрафовали на полмиллиона рублей за дебош на борту. Мужчина нарушил порядок в салоне и оказал сопротивление при попытке задержания.

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      Марк Успенский
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