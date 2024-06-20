Бездомный попросил у туриста денег и воткнул иглу ему в спину после отказа

Бездомный из Эшвилла, Северная Каролина, попросил у туриста денег, а после отказа воткнул ему в спину иглу для подкожных инъекций. Об этом сообщает Mid-Michigan NOW News.
Уточняется, что инцидент произошел в конце мая. Джулиен Брайан Макартур подошел к туристу из Южной Каролины, гулявшему с семьей, и попросил денег. Мужчина отказался и продолжил путь. Через несколько минут, когда его родные садились в машину, турист почувствовал укол в спину. Обернувшись, он увидел, что нападавшим оказался тот самый бездомный.
Макартура арестовали, в настоящее время он находится под стражей. Пострадавшему врачи прописали курс антибиотиков.
Ранее сообщалось, что в России пассажира самолета оштрафовали на полмиллиона рублей за дебош на борту. Мужчина нарушил порядок в салоне и оказал сопротивление при попытке задержания.