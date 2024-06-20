Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:38, 20 июня 2024Силовые структуры

Блиновская задолжала приставам две тысячи рублей

ФССП запустила взыскание с блогера Блиновской двух тысяч рублей

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Блогер Елена Блиновская оказалась должна Федеральной службе судебных приставов (ФССП) две тысячи рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что исполнительное производство (ИП) запущено по двум задолженностям. Каждая из них подразумевает взыскание одной тысячи рублей.

Первое производство возбудили 7 октября 2022 года из-за задолженности по исполнительному сбору. Аналогичное ИП запустили 27 сентября 2023 года.

Ранее стало известно, что 9-й Арбитражный апелляционный суд Москвы отказался снижать суммы налогов Блиновской. Блогер подала иск с требованием признать незаконным решения ИФНС России по Москве о привлечении ее к ответственности. Адвокат женщины утверждал, что ФНС начислила Блиновской 220 миллионов рублей долгов незаконно, однако суд отказал удовлетворить иск.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Скончался единственный наследник модельера Вячеслава Зайцева. Он провел две недели в реанимации в тяжелом состоянии

      Раскрыты детали задержания доцента российского вуза по делу о взятках

      В российском регионе ввели режим воздушной опасности

      В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

      Блиновская задолжала приставам две тысячи рублей

      Маск возмутился тратой денег налогоплательщиков на программу Байдена

      Серия взрывов произошла в Луганске

      Раскрыты планы Путина во Вьетнаме

      Генсек НАТО отреагировал на договор России и Северной Кореи

      Причину выпровождения Белоусова и Лаврова из зала в КНДР объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше