Блогерша сшила откровенный наряд из простыни и была обругана в сети

Популярная американская блогерша и певица Бадди Вонн сшила необычный наряд и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 208 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша поделилась видео, в котором рассказала, что заказала несколько платьев на день рождения. Однако, по ее словам, она их не получила и ей пришлось самостоятельно сшить себе наряд. На размещенных кадрах Ванн предстала перед камерой в платье, выполненном из черной простыни и оформленном глубоким декольте и разрезом на талии. Она дополнила свой образ остроносыми массивными туфлями и ожерельями с крестом.

Многие подписчики не оценили наряд блогерши, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ну, что тут сказать. Это трагедия», «Платье действительно выглядит как простыня», «Это выглядит ужасно», «Почему бы просто не дойти до магазина?», «Позор», — высказывались они.

В декабре 2022 года сообщалось, что невеста Александрия Хендерсон решила сшить на заказ свадебное платье и получила костюм гладиатора.