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12:03, 20 июня 2024Бывший СССР

Четыре комитета парламента Грузии поддержали законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Комитеты парламента Грузии поддержали законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ

Фото: Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

Четыре комитета парламента Грузии поддержали пакет законодательных изменений о запрете в стране пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на объединенном заседании в первом чтении, передает ТАСС.

«Все четыре комитета в первом чтении поддержали указанный пакет», — заявил глава комитета парламента Грузии по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе. Среди них комитеты по образованию, науке и делам молодежи, отраслевой экономике и экономической политике, по правам человека и гражданской интеграции и здравоохранения и по социальным вопросам.

Отмечается, что после одобрения комитетами, законопроект будет направлен в ведущий юридический комитет, а следом вынесен на голосование на пленарном заседании парламента.

Ранее стало известно, что в Грузии введут штрафы за рекламу операций по смене пола. Сообщается, что парламент Грузии рассмотрит пакет законопроектов, которые вводят административную ответственность за пропаганду нетрадиционных гендерных идентичностей и однополых отношений в виде штрафа до 870 долларов.

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      Четыре комитета парламента Грузии поддержали законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

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