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15:20, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Договор о сотрудничестве России и Северной Кореи назвали ударом для США

The Hill: договор о сотрудничестве России и КНДР стал ударом для США

Фото: KCNA / Reuters

Договор о сотрудничестве России и КНДР стал ударом для США. Об обеспокоенности Вашингтона партнерством Москвы и Пхеньяна заявили журналисты издания The Hill, базирующегося в Соединенных Штатах.

«Договор, подписанный российским лидером Владимиром Путиным с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном во время двухдневного государственного визита, является крупнейшим договором, подписанным Россией за последние годы», — отмечается в публикации.

Авторы статьи подчеркнули, что договор между двумя странами был подписан на фоне попыток США ослабить Россию в конфликте на Украине и удержать КНДР от действий, которые издание назвало «еще более агрессивными».

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«Соединенные Штаты хотели изолировать обе страны, но первый визит Путина в Северную Корею за 24 года стал противодействием влиянию США, потому что российский и северокорейский лидеры укрепили союз, который был создан годом ранее», — считают журналисты.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов.

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      Олег Давыдов
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