Две воспитательницы российского детского сада попали под суд за избиение 11 воспитанников

В Новосибирске две воспитательницы детского сада пошли под суд за избиение детей

В Новосибирске две воспитательницы частного детского сада попали под суд за избиение воспитанников в возрасте от двух до шести лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Женщины обвиняются по части 1 статьи 117 («Истязание») и по статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Все материалы переданы в Октябрьский районный суд города.

По данным правоохранителей, от действий подследственных пострадали 11 малолетних детей. Женщины избивали их в течение 2023 года. Они били воспитанников руками, ногами и различными предметами, а также оскорбляли их. Воспитательницы использовали противоправные методы по незначительным поводам.

Ранее сообщалось, что в Иркутске суд приговорил к четырем годам лишения свободы 31-летнего мужчину за истязание пятилетнего сына, трехлетней и шестилетней дочерей сожительницы.