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09:30, 20 июня 2024Силовые структуры

Две воспитательницы российского детского сада попали под суд за избиение 11 воспитанников

В Новосибирске две воспитательницы детского сада пошли под суд за избиение детей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске две воспитательницы частного детского сада попали под суд за избиение воспитанников в возрасте от двух до шести лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Женщины обвиняются по части 1 статьи 117 («Истязание») и по статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Все материалы переданы в Октябрьский районный суд города.

По данным правоохранителей, от действий подследственных пострадали 11 малолетних детей. Женщины избивали их в течение 2023 года. Они били воспитанников руками, ногами и различными предметами, а также оскорбляли их. Воспитательницы использовали противоправные методы по незначительным поводам.

Ранее сообщалось, что в Иркутске суд приговорил к четырем годам лишения свободы 31-летнего мужчину за истязание пятилетнего сына, трехлетней и шестилетней дочерей сожительницы.

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      Анна Габай
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