Модель рассказала о просто так отдающих ей деньги мужчинах

Модель OnlyFans рассказала, как начала практиковать финансовое доминирование, и какие странные просьбы получала от подписчиков. Этим она поделилась в интервью Daily Star.

23-летняя Минки Минна отметила, что не знала о финансовом доминировании (финдоме), пока один из подписчиков не попросил унизить его и списать деньги с его банковского счета. Оказалось, что существуют фетишисты, которые получают удовольствие, когда просто так отдают своей «госпоже» деньги и ничего не получают взамен. Им нравится, когда доминатрикс контролирует их расходы и в качестве наказания тратит их деньги на себя.

«Меня всегда интересовали кинки, поэтому когда люди начали просить об этом, я ухватилась за возможность исследовать этот мир», — призналась Минна. Она объяснила, что финдом основан на доверии, поэтому она никогда не использует банковские счета подписчиков без их согласия. Кроме того, она всегда следит, чтобы те суммы, которые ей дают мужчины, вписывались в их бюджет.

Девушка также рассказала о том, как однажды ее попросили сделать маникюр определенного цвета, а потом купили обрезки ее ногтей. Кто-то платит Минне за то, что она записывает для них оскорбительные голосовые сообщения. Некоторые подписчики отправляют ей деньги и просят потратить их на конкретную вещь, а потом похвастаться ей.

По словам девушки, ей нравится понимать, что возбуждает других людей, поэтому она старается воплощать по мере возможности фантазии каждого подписчика. Деньги, которые Минна зарабатывает на OnlyFans, она тратит на обучение в университете, путешествия и дорогие подарки для семьи.

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