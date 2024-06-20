Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:31, 20 июня 2024Из жизни

Модель рассказала о просто так отдающих ей деньги мужчинах

Фото: @minki._.minna

Модель OnlyFans рассказала, как начала практиковать финансовое доминирование, и какие странные просьбы получала от подписчиков. Этим она поделилась в интервью Daily Star.

23-летняя Минки Минна отметила, что не знала о финансовом доминировании (финдоме), пока один из подписчиков не попросил унизить его и списать деньги с его банковского счета. Оказалось, что существуют фетишисты, которые получают удовольствие, когда просто так отдают своей «госпоже» деньги и ничего не получают взамен. Им нравится, когда доминатрикс контролирует их расходы и в качестве наказания тратит их деньги на себя.

«Меня всегда интересовали кинки, поэтому когда люди начали просить об этом, я ухватилась за возможность исследовать этот мир», — призналась Минна. Она объяснила, что финдом основан на доверии, поэтому она никогда не использует банковские счета подписчиков без их согласия. Кроме того, она всегда следит, чтобы те суммы, которые ей дают мужчины, вписывались в их бюджет.

Материалы по теме:
«Тело было покрыто гематомами» Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
«Тело было покрыто гематомами»Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
30 июня 2022
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля 2021

Девушка также рассказала о том, как однажды ее попросили сделать маникюр определенного цвета, а потом купили обрезки ее ногтей. Кто-то платит Минне за то, что она записывает для них оскорбительные голосовые сообщения. Некоторые подписчики отправляют ей деньги и просят потратить их на конкретную вещь, а потом похвастаться ей.

По словам девушки, ей нравится понимать, что возбуждает других людей, поэтому она старается воплощать по мере возможности фантазии каждого подписчика. Деньги, которые Минна зарабатывает на OnlyFans, она тратит на обучение в университете, путешествия и дорогие подарки для семьи.

Ранее сообщалось, что претендентка на звание «Мисс Шотландия» разбогатела на продаже грязных тапочек и воды из ванны. Она призналась, что любит выполнять причуды людей, это привносит в ее работу разнообразие.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В российском вузе прошли обыски из-за покупки экзаменов, задержаны студенты и преподаватели. Дело разрабатывали два года

      В России снизились цены на один популярный летом товар

      Девушка забеременела и получила неожиданное требование от свекрови

      В России начнут собирать данные о незнании мигрантами русского языка

      Экономист назвал предел снижения курса юаня

      Раскрыто содержание договора России и Северной Кореи о стратегическом партнерстве

      Блогер описал поездку в США фразой «ничем не отличается от России»

      В МИД оценили усиление военного сотрудничества Парижа и Еревана

      Модель рассказала о просто так отдающих ей деньги мужчинах

      В России рассказали о сбивающих ATACMS комплексах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше