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15:32, 20 июня 2024Мир

Финляндия допустила расширение боевых действий за пределы Украины

Финляндия заявила о риске расширения боевых действий за пределы Украины

Фото: Trevares Johnson / Globallookpress.com

Существует риск расширения Россией боевых действий за пределы Украины. Об этом сообщается в опубликованном докладе правительства Финляндии.

«Нельзя исключать угрозы военных действий России за пределами Украины», — говорится в документе.

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В финском кабмине также подчеркнули, что в случае завершения украинского конфликта «быстрого улучшения ситуации ожидать не приходится».

14 июня Финляндия заявила, что четыре российских боевых самолета нарушили воздушное пространство страны. Ранее также сообщалось, что власти Финляндии рассматривают возможность привлечь тысячи солдат для охраны границы с Россией.

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      Глеб Бажуткин
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