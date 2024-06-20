Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:02, 20 июня 2024Наука и техника

Зафиксировано загадочное увеличение яркости галактики

В ESO зафиксировали возможную активацию сверхмассивной черной дыры

Изображение: M. Kornmesser / ESO

Астрономы Европейской Южной Обсерватории (ESO) и других научных учреждений зафиксировали резкое увеличение яркости галактики SDSS1335+0728. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Ученые пришли к выводу, что это загадочное событие, возможно, является результатом пробуждения сверхмассивной черной дыры в ядре галактики. Ранее SDSS1335+0728 была классифицирована как спокойная и неактивная галактика, но в декабре 2019 года ее ядро резко увеличило свою яркость, став активным галактическим ядром (АЯГ).

Чтобы понять причину изменения яркости, команда астрономов использовала данные различных обсерваторий, включая Very Large Telescope (VLT) ESO в Чили. Сравнение данных до и после всплеска яркости показало, что SDSS1335+0728 начала испускать больше света в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазонах. В феврале 2024 года галактика также начала испускать рентгеновское излучение

Астрономы исключили возможность того, что это событие связано с обычными явлениями, такими как взрывы сверхновых или приливные разрушения, так как изменения яркости продолжаются уже более четырех лет. Предполагается, что это событие может представлять собой первое наблюдение активации массивной черной дыры в реальном времени.

Однако авторы исследования отмечают, что последующие наблюдения все еще необходимы, чтобы исключить альтернативные объяснения. Например, это может быть крайне необычное событие приливного разрушения или даже новое явление.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ночью выпустили дроны по семи регионам России, под удар попали две нефтебазы и частный дом. Что известно об атаках?

      Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве

      В России назвали причину повышения ставок по вкладам

      Завершились переговоры Путина с президентом Вьетнама

      Вероятность отравиться ртутью из разбитого градусника оценили

      Служебные собаки помогли найти три схрона с гранатами и взрывчаткой в Херсонской области

      Россияне описали идеальную квартиру

      Ким Чен Ын оценил подаренный Путиным Aurus

      41-летняя Алена Водонаева показала фигуру в бикини

      В Нидерландах назвали сроки получения Украиной истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше