Зафиксировано загадочное увеличение яркости галактики

В ESO зафиксировали возможную активацию сверхмассивной черной дыры

Астрономы Европейской Южной Обсерватории (ESO) и других научных учреждений зафиксировали резкое увеличение яркости галактики SDSS1335+0728. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Ученые пришли к выводу, что это загадочное событие, возможно, является результатом пробуждения сверхмассивной черной дыры в ядре галактики. Ранее SDSS1335+0728 была классифицирована как спокойная и неактивная галактика, но в декабре 2019 года ее ядро резко увеличило свою яркость, став активным галактическим ядром (АЯГ).

Чтобы понять причину изменения яркости, команда астрономов использовала данные различных обсерваторий, включая Very Large Telescope (VLT) ESO в Чили. Сравнение данных до и после всплеска яркости показало, что SDSS1335+0728 начала испускать больше света в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазонах. В феврале 2024 года галактика также начала испускать рентгеновское излучение

Астрономы исключили возможность того, что это событие связано с обычными явлениями, такими как взрывы сверхновых или приливные разрушения, так как изменения яркости продолжаются уже более четырех лет. Предполагается, что это событие может представлять собой первое наблюдение активации массивной черной дыры в реальном времени.

Однако авторы исследования отмечают, что последующие наблюдения все еще необходимы, чтобы исключить альтернативные объяснения. Например, это может быть крайне необычное событие приливного разрушения или даже новое явление.