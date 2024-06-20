Глава Минздрава Украины отказался комментировать драку медиков и военкомов в Одессе

Глава Минздрава Украины не прокомментировал драку медиков и военкомов в Одессе

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью «Би-би-си» отказался комментировать произошедшую драку между медиками и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

«Я не буду комментировать по Одессе до завершения расследования», — заявил Ляшко, добавив, что украинские медики являются военнообязанными на время военного положения.

Ранее стало известно, что Ляшко отказался считать скандалом массовый вывоз органов из страны. По словам министра, украинская система трансплантации органов исключает возможность внешнего нелегального вмешательства.

«Я бы не говорил сейчас о скандале. Есть определенный человеческий фактор, комплексно решаемый», — заявил глава Минздрава. Чиновник также добавил, что в настоящее время на Украине продолжается официальная трансплантация органов.