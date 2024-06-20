Минздрав Украины отказался считать скандалом массовый вывоз органов из страны

Глава Минздрава Украины: массовый вывоз органов из страны не является скандалом

Массовый вывоз человеческих органов с Украины не является скандалом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко в интервью «Би-би-си».

Ляшко прокомментировал раскрытие преступного сообщества по массовому вывозу органов из страны с участием чиновников Минздрава. По словам министра, украинская система трансплантации органов исключает возможность внешнего нелегального вмешательства.

«Я бы не говорил сейчас о скандале. Есть определенный человеческий фактор, комплексно решаемый», — заявил глава Минздрава. Чиновник также добавил, что в настоящее время на Украине продолжается официальная трансплантация органов.

3 июня издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах о раскрытии крупной схемы по вывозу органов из страны. В состав преступного сообщества входило 11 человек, включая экс-замглавы Минздрава.