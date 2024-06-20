Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:34, 20 июня 2024Бывший СССР

Минздрав Украины отказался считать скандалом массовый вывоз органов из страны

Глава Минздрава Украины: массовый вывоз органов из страны не является скандалом

Фото: PxHere

Массовый вывоз человеческих органов с Украины не является скандалом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко в интервью «Би-би-си».

Ляшко прокомментировал раскрытие преступного сообщества по массовому вывозу органов из страны с участием чиновников Минздрава. По словам министра, украинская система трансплантации органов исключает возможность внешнего нелегального вмешательства.

«Я бы не говорил сейчас о скандале. Есть определенный человеческий фактор, комплексно решаемый», — заявил глава Минздрава. Чиновник также добавил, что в настоящее время на Украине продолжается официальная трансплантация органов.

3 июня издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах о раскрытии крупной схемы по вывозу органов из страны. В состав преступного сообщества входило 11 человек, включая экс-замглавы Минздрава.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли секретную сделку Шольца по «Северному потоку-2»

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Платежи по ипотеке предложили учитывать при определении ставки НДФЛ

      Кинолог рассказал о породе подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

      В России назвали главную цель стратегического партнерства с Вьетнамом

      Володин рассказал о проекте индексации пенсий работающим пенсионерам

      Минздрав Украины отказался считать скандалом массовый вывоз органов из страны

      Неизвестные выстрелили в московского бизнесмена и закопали его в лесу

      Терапевт посоветовал правильную диету при пищевом отравлении

      На Украине люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше