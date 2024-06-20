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19:23, 20 июня 2024Забота о себе

Гвинет Пэлтроу назвала необычный признак хорошего мужа

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Американская актриса Гвинет Пэлтроу призвала спросить потенциального мужа о его отношении к устрицам, чтобы оценить совместимость. Необычный признак хорошего спутника жизни она назвала, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет Metro.

51-летняя актриса в ответ на просьбу назвать признаки идеального мужа, опубликовала список вопросов, которые помогут оценить совместимость с потенциальным супругом: «Является ли он моим лучшим другом?»; «Успокаивает ли он мою нервную систему?»; «Всегда ли я считаю его самым умным парнем в комнате?»; «Есть ли между нами химия?»; «Любит ли он устрицы?»

Пэлтроу не пояснила, является ли вопрос про устрицы шуткой или принципиальным требованием к ее избраннику.

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Психотерапевты Кэти МакКенн и Хелен Вильерс считают, что в целом список Пэлтроу неплох и вполне разумен. Однако они предупредили: если слишком серьезно относиться к подобным спискам, можно надолго увязнуть в нереалистичных ожиданиях. «Мы должны искать не совершенство, а обычного человека, который готов говорить о своих потребностях, расти, осмысливать чувства и поступки, а также брать на себя ответственность. Самое главное, надо искать любовь, которая ощущается как свобода, а не как цепи», — посоветовали специалистки.

Ранее психолог и конфликтолог Ксения Демина рассказала, как выбрать подходящего спутника жизни. По ее мнению, в первую очередь надо составить словесный портрет потенциального партнера.

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      Екатерина Улитина
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