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14:21, 20 июня 2024Путешествия

Иностранцы массово устремились в Москву

Сотни тысяч иностранных туристов посетили Москву за первый квартал 2024 года

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Иностранцы массово устремились в Москву, за первый квартал 2024 года город посетили сотни тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

В общей сложности в Москву прибыло полмиллиона путешественников из-за границы. Это почти на 40 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года. «Лидером стал Азиатско-Тихоокеанский регион, в который входят в том числе Китай и Вьетнам, — заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. — На него приходится 56 процентов всего турпотока из государств дальнего зарубежья».

Чиновница отметила, что за первые три месяца текущего года примерно 50 процентов иностранных гостей посетили Москву с туристическими целями. Уточняется, что этот показатель уверенно обогнал рабочие, учебные и другие виды поездок.

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Более того, стремительные темпы роста в этом вопросе демонстрирует Ближний Восток. Турпоток в Москву из региона уже восстановился и достиг значений рекордного 2019 года.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР, являющуюся одной из самых закрытых стран мира, летом 2024 года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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