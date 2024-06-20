Из-за повреждения энергообъекта на Украине без света остались сотни тысяч человек

На Украине из-за повреждения инфраструктуры обесточены 218 тысяч абонентов

Из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Винницкой области Украины без света остались 218 тысяч абонентов. Об этом сообщило министерство энергетики республики в Telegram.

«Обесточены потребители. В частности, в Винницкой области были отключены около 218 тысяч абонентов», — написали представители ведомства. Они также отметили, что всего без электричества остались жители 427 населенных пунктов региона.

Кроме того, в ведомстве добавили, что без света остаются более 7,2 тысячи абонентов в Киевской области, где также был поврежден энергообъект.

Днем ранее, 19 июня, компания «Сумыоблэнерго» сообщила, что без света осталась часть жителей города Сумы. У скольких граждан отсутствует электричество, не уточняется.

