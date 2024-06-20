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09:06, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Известная российская блогерша рассказала о жизни на 15 тысяч рублей в месяц

Блогерша Blondinka Drive заявила, что жила на 15 тысяч рублей в месяц

Кадр: YesNoYes / YouTube

Известная российская автоблогерша Ангелина Аникеева, известная как Blondinka Drive, рассказала о жизни на 15 тысяч рублей в месяц. Подробности она раскрыла в выпуске шоу « ДаДа — НетНет», доступном на YouTube.

Аникеева заявила, что до того, как начать карьеру блогерши, работала на двух работах, на которых получала около 40 тысяч рублей. При этом, по ее словам, вместе с сестрой она снимала квартиру за 50 тысяч рублей в месяц.

«Мы скидывались по 25, и у нас оставалось тысяч 15. У меня была еще стипендия 3000 рублей, по-моему, или две. И вот на эти деньги мы как-то и выживали», — поделилась она воспоминаниями.

Ранее известный российский стендап-комик Гурам Амарян рассказал, что он работал в супермаркете. По словам юмориста, в час он получал 66 рублей. При этом рабочий день составлял 9-12 часов.

Blondinka Drive снимает видео на автомобильную тематику. На ее YouTube-канал подписано более полумиллиона человек. На аккаунт Аникеевой в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пописаны 822 тысячи человек.

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