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17:47, 20 июня 2024Экономика

Курс доллара к рублю резко вырос

Курс рубля к доллару после взлета накануне упал почти на пять процентов
СюжетКурс доллара:

Фото: Celyn Kang / Unsplash

После резкого взлета до многомесячных максимумов курс рубля к доллару быстро снижается. Об этом свидетельствуют рынок Forex и торгуемый на Мосбирже однодневный (с автопролонгацией) расчетный фьючерс на эту пару.

В обоих случаях падение составляет порядка пяти процентов. Фьючерс по состоянию на 17:20 торгуется на уровне 85,6 рубля за доллар, а на рынке Forex установилась цена 87,7 рубля.

О значительном ослаблении рубля свидетельствует и курс юаня на Мосбирже, который продолжает торговаться. По отношению к закрытию накануне китайская валюта выросла более чем на пять процентов.

Высокую волатильность рубль демонстрирует после того, как США 12 июня ввели санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), что остановило биржевую торговлю долларом и евро, а также ряда организаций, которые обслуживали российские внешнеторговые операции.

По оценкам экспертов, нынешние значения курса еще рано считать установившимися, потому что происходит переход рынка к новым условиям и выстраивание новых схем операций с валютой недружественных стран и оплатой импорта. Однако главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах подчеркнул, что фундаментальных причин для укрепления российской валюты нет, и она может с такой же скоростью опуститься ниже 90 рублей за доллар.

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      Платон Щукин
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