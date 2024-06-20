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14:16, 20 июня 2024Бывший СССР

Минздрав Украины заявил об условности бронирования медиков

Глава Минздрава Украины: бронь медиков является условной и может быть отменена

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Бронь медиков от мобилизации является условной и может быть отменена в случае необходимости. Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко в интервью «Би-би-си».

Ляшко прокомментировал скандалы с попытками мобилизации медицинских работников. Министр указал, что медики являются военнообязанными во время военного положения и должны оказывать помощь и военнослужащим.

«То, что мы их бронируем, — это условное бронирование, потому что это наша работа с Минобороны», — заявил глава Минздрава. Чиновник добавил, что бронь работников может быть отменена при запросе со стороны ВСУ.

Ранее Ляшко отказался комментировать драку медиков и военкомов в Одессе.

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      Юрий Леонов
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