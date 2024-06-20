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20:25, 20 июня 2024Забота о себе

Мужчина устроил шикарную свадьбу и пожалел об этом спустя три недели

Фото: Jeremy Wong Weddings / Unsplash

Мужчина признался, что пожалел о шикарной свадьбе через три недели после заключения брака. Свою историю он рассказал на форуме Reddit.

Автор поста написал, что с самого начала ни он, ни его невеста не хотели устраивать пышную свадьбу, но согласились на это из-за давления родителей, главным образом с ее стороны. В итоге весь год до свадьбы был очень нервным, вспоминает мужчина. По его словам, все постоянно ссорились из-за списков гостей, деталей праздника и других организационных моментов. «Сам день свадьбы тоже не был веселым. Мы оба испытывали легкую социальную тревогу и просто хотели сбежать. Все оказалось настолько плохо, насколько мы ожидали», — пожаловался жених.

Затем пара отправилась в свадебное путешествие, но через три недели история получила неожиданное продолжение. По словам мужчины, родители жены во время семейного ужина предложили новую идею, которая не понравилась молодоженам и они отказались. «Тогда моя теща сказала: "О, дорогой, конечно, это твое решение, но помни, что я была права насчет свадьбы, и я думаю, права и насчет этого". Я просто потерял дар речи, а потом высказал им, как сильно мы ненавидели этот опыт со свадьбой», — рассказал мужчина. Он добавил, что его жена встала на его сторону и заявила родителям, что согласна с супругом.

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На следующее утро ему позвонил тесть, обвинил в грубости и потребовал, чтобы тот приехал и извинился перед тещей.

Большинство пользователей форума посчитали, что не нужно извиняться перед родителями, так как молодая семья имеет право принимать собственные решения. Также многие написали, что если не дать родителям отпор сейчас, то в будущем они будут вмешиваться во все важные решения пары.

Ранее активное обсуждение в соцсети X вызвал пост молодого человека, который рассказал об испорченной розыгрышем помолвке. По его словам, он отвез возлюбленную в Венецию, чтобы сделать предложение, но встав на колено, передумал.

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      Алиса Дмитриева
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