МВД Украины объявило в розыск Ротенбергов

МВД Украины объявило в розыск бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов

Министерство внутренних дел (МВД) Украины объявило в розыск российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Как утверждает ведомство, Аркадий и Игорь Ротенберги якобы скрываются от органов досудебного расследования. В базе данных МВД республики в качестве даты их скрытия от украинских силовиков указано 17 августа 2022 года.

Бизнесмены разыскиваются по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, по обвинению в якобы финансировании действий по изменению или свержению конституционного строя страны. По данной статье на Украине Ротенбергам грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал президента Украины Владимира Зеленского и других представителей киевского режима военными преступниками. Он отметил, что военные преступления не имеют срока давности.