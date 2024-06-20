На Украине отметили рост стремления граждан к переговорам

РИА Новости: на Украине растет стремление граждан к переговорам

Среди украинцев растет стремление к переговорам, а рейтинг Владимира Зеленского падает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования украинских социологов.

«Социологические службы Украины фиксируют рост числа граждан, готовых к компромиссам с Россией. Пока это не большинство, но местные СМИ уже готовят население к неминуемому», — говорится в тексте статьи. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), сейчас 58 процентов украинцев считают, что власти не должны идти на компромиссы с Россией. В мае 2022 года такую позицию озвучили 80 процентов опрошенных. При этом 30 процентов респондентов сейчас выступают за переговоры.

В то же время полностью или частично деятельность президента одобряют 56 процентов граждан, тогда как в сентябре их доля составляла 77 процентов. При этом 70 процентов украинцев считают, что Зеленский должен оставаться главой государства до окончания военного положения в стране.

Деятельность правящей президентской партии «Слуга народа» же одобряют всего 7 процентов граждан. Еще 55 процентов респондентов оценили ее работу как плохую или очень плохую, а 31 процент заявили о нейтральном отношении к деятельности партии.

В июне КМИС сообщал, что доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось в период военного положения — с 90 процентов в 2022 году до 59 процентов в мае 2024 года. Опрос проводился с 16 по 22 мая путем телефонных интервью, всего в нем участвовало 1002 респондента.