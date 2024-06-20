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18:08, 20 июня 2024Мир

На Западе оценили эффект визита Путина в КНДР на планы США в Азии

Политолог Доктороу: визит Путина в КНДР заставит США изменить планы в Азии

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Визит президента России Владимира Путина в КНДР заставит США изменить планы в Азии, потому что предыдущие сценарии более не будут работать. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«[Путин] сделал невозможным для США и администрации [президента США Джо] Байдена осуществление их плана "легкого пути". США думали, что загнали Россию в угол на долгие годы, чтобы Запад мог продолжить идти по сценарию сохранения своего глобального доминирования и укрощения Китая», — высказался аналитик.

По оценке политолога, визит Путина также был нужен для того, чтобы Москва тем самым обозначила постоянное присутствие в азиатском регионе.

Ранее Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. В случае возникновения такой угрозы стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

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      Виктория Кондратьева
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