Российского полицейского заподозрили в получении денег по поддельным чекам

Mash: начальника горотдела полиции Буйнакска заподозрили в мошенничестве

40-летнего начальника городского отдела полиции Буйнакска заподозрили в получении денег по поддельным чекам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, сотрудник поехал в командировку на несколько дней. Деньги за проживание в гостинице ему должны были компенсировать. Полицейский достал поддельные чеки из отеля, в котором не жил, и сдал их бухгалтерию. Так он получил 31 тысячу рублей.

Сейчас в отношении сотрудника проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

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