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13:03, 20 июня 2024Забота о себе

Названы правила использования сковородок с антипригарным покрытием

Врач Соломатина: сковородку с антипригарным покрытием нельзя перегревать

Фото: PxHere

Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина назвала ряд правил грамотного использования сковородок с антипригарным покрытием, при соблюдении которых в организм не попадут вредные вещества. Ее цитирует Пятый канал.

Врач указала, что такую сковороду нельзя сильно перегревать, поэтому необходимо следить за огнем. У антипригарного покрытия есть различный температурный лимит. Когда сковородка нагревается выше лимита, то проявляется негативный эффект для организма из-за выделения токсичных веществ.

Кроме того, Соломатина призвала менять такую сковородку раз в два или три года. Значимую роль тут играет поврежденное покрытие, которое обнажает вредный материал сковородки, например алюминий. «Лучше покупать сковородки с более мощным и устойчивым покрытием. Да, они более дорогие, но они и послужат долго», — указала нутрициолог.

Ранее хирург Каран Радж развеял миф о том, что использование сковородок с антипригарным покрытием вредит здоровью. Он указал, что обычно для изготовления посуды с антипригарным покрытием используют политетрафторэтилен. По его словам, это одно из самых инертных веществ, которое ни с чем не вступает в реакцию.

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      Антон Похиляк
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