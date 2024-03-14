Врач развеял популярный миф о посуде с антипригарным покрытием

Хирург Радж: сковородки с антипригарным покрытием безвредны для здоровья

Использование сковородок с антипригарным покрытием не вредит здоровью, уверен хирург Каран Радж. Популярный миф о вреде кухонной утвари он развеял в своем TikTok-аккаунте, пишет HuffPost.

Радж указал, что обычно для изготовления посуды с антипригарным покрытием используют политетрафторэтилен (ПТФЭ). По его словам, это одно из самых инертных веществ, которое ни с чем не вступает в реакцию. «Чтобы какое-то вещество накопилось и причинило вред организму, оно должно впитаться, вступить в реакцию и образовать химические связи с белками тканей. Покрытие сковороды этого сделать не может», — заверил врач.

Радж подчеркнул, что микроскопические частицы ПТФЭ действительно могут попасть в организм, особенно если посуда старая и на ней имеются царапины. Однако даже в этом случае микрочастицы безвредны, считает врач, так как они сразу же выводятся из организма вместе с другими отходами жизнедеятельности. «Если вас это беспокоит, вы можете просто купить новые кастрюли и сковородки», — посоветовал доктор.

Ранее профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ, профессор РАН, доктор физико-математических наук Александр Пятаков заявил, что вопреки заблуждениям, использование микроволновых печей не вредит здоровью. По его словам, от опасных излучений надежно защищают стекло и металлический корпус бытовых приборов.