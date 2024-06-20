Переговоры Путина и президента Вьетнама начались

Переговоры Путина и президента Вьетнама То Ламы начались в Ханое

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Вьетнама То Ламы начались в Большом зале президентского дворца в Ханое. Об этом сообщает ТАСС.

«Перед началом переговоров лидеры двух стран по традиции сфотографировались на фоне национальных флагов и коротко пообщались», — передает агентство.

Авторы материала добавили, что после переговоров двух делегаций состоится церемония обмена подписанными документами. Ожидается, что лидеры России и Вьетнама сделают заявления для прессы.

Ранее Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Российский лидер проведет переговоры с руководством Вьетнама, встретится с выпускниками советских и российских вузов, а также посетит торжественный прием от имени президента страны.

