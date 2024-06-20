Слова пригрозившего подчиненному Белоусова оценили фразой «получил деньги — делай»

Эксперт Дандыкин: подход Белоусова к строителям военного городка правильный

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал правильным подход министра обороны России Андрея Белоусова по отношению к строителям военного городка на Дальнем Востоке. Своим мнением военный эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Надо равняться на тех, кто воюет. А воюют в том числе и тихоокеанцы. Войска будут приходить, они должны размещаться. Так что здесь так: взялся за дело, получил деньги — делай. У нас были случаи, когда были проволочки. Надо привыкать к дисциплине, в том числе и к финансовой», — считает Дандыкин.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов, инспектируя строительство военного городка на Дальнем Востоке, пригрозил его строителям уголовной ответственностью, если объекты не будут сданы в срок. Городок строится для 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая ранее понесла тяжелые потери в зоне спецоперации (СВО).

17 июня Белоусов также проинспектировал центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады об обстановке в зоне проведения СВО и характере действий Вооруженных сил Украины. Министру обороны также доложили о координации работы российских миротворческих подразделений и комендантской службы, в том числе в новых регионах России.