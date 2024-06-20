Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:55, 20 июня 2024Россия

Слова пригрозившего подчиненному Белоусова оценили фразой «получил деньги — делай»

Эксперт Дандыкин: подход Белоусова к строителям военного городка правильный
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал правильным подход министра обороны России Андрея Белоусова по отношению к строителям военного городка на Дальнем Востоке. Своим мнением военный эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Надо равняться на тех, кто воюет. А воюют в том числе и тихоокеанцы. Войска будут приходить, они должны размещаться. Так что здесь так: взялся за дело, получил деньги — делай. У нас были случаи, когда были проволочки. Надо привыкать к дисциплине, в том числе и к финансовой», — считает Дандыкин.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов, инспектируя строительство военного городка на Дальнем Востоке, пригрозил его строителям уголовной ответственностью, если объекты не будут сданы в срок. Городок строится для 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая ранее понесла тяжелые потери в зоне спецоперации (СВО).

17 июня Белоусов также проинспектировал центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады об обстановке в зоне проведения СВО и характере действий Вооруженных сил Украины. Министру обороны также доложили о координации работы российских миротворческих подразделений и комендантской службы, в том числе в новых регионах России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин погиб во время урагана в Москве

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Стало известно о наступлении ВС России на купянском направлении

      Российские акции упали до минимума с начала года

      Кремль анонсировал мероприятие с участием Путина

      В Кремле высказались о контактах с Западом по мирным предложениям Путина по Украине

      Появились новые детали в расследовании смерти звезды «Друзей»

      Раскрыт объем вывоза российского сжиженного газа через европейские порты

      Сосед рассказал о странностях в поведении замучивших до смерти в России школьницу супругов

      Центробанк предупредил о возможном резком повышении ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше