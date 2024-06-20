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11:28, 20 июня 2024Мир

Путин оценил отношения России с Вьетнамом

Путин: Вьетнам является давним и надежным партнером для России

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Вьетнам является давним и надежным партнером для России. Об этом заявил президент Владимир Путин встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем, сообщает ТАСС.

«Приятно находиться в гостеприимном Вьетнаме, на гостеприимной земле Социалистической Республики Вьетнам — одного из наших давних и надежных друзей и партнеров. Российское-вьетнамские отношения доверия и взаимопонимания прошли действительно долгий путь, а также с честью выдержали испытания временем», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что Советский Союз оказывал помощь вьетнамскому народу в обретении независимости. Он подчеркнул важность того, что «Вьетнам помнит об этом и дорожит этой памятью».

Ранее Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за «теплый во всех смыслах» прием. Он отметил, что в Ханоэ не только температура теплая, но и «радушие жителей, встречающих российскую делегацию на улицах».

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      Дарья Устьянцева
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