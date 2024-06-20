Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:54, 20 июня 2024Мир

Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием шуткой

Путин: во Вьетнаме не только теплая температура, но и радушие жителей к России

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Ханоэ не только теплая температура, но и радушие жителей, встречающих российскую делегацию на улицах. Таким образом президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за «теплый во всех смыслах» прием, сообщает ТАСС.

«Говоря о теплом приеме, я имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя», — отметил российский лидер.

Сообщается, температура в Ханое сегодня составляет выше 35 градусов.

Ранее Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Российский лидер проведет переговоры с руководством Вьетнама, встретится с выпускниками советских и российских вузов, а также посетит торжественный прием от имени президента страны.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      В российском городе отменили концерт осудившего СВО рэпера Slimus

      Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием шуткой

      ФСБ задержала замначальника «Управтодора» за ущерб бюджету почти в 11 миллионов рублей

      Зеленский пообещал решить проблему энергообеспечения на Украине

      Весившая 100 килограммов женщина похудела вдвое и раскрыла секрет своего успеха

      Россиянин пойдет под суд за расправу над знакомыми при помощи утюга в 1999 году

      Появились подробности о замучивших до смерти школьницу россиянах

      Президент Вьетнама прокомментировал переговоры с Путиным

      Новый министр обороны дал жесткое поручение во время поездки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше