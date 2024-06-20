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19:28, 20 июня 2024Бывший СССР

Путин спрогнозировал отставку Зеленского Западом

Путин: Запад поменяет Зеленского в первой половине следующего года

Фото: Sedat Suna / Getty Images

Запад заменит украинского лидера Владимира Зеленского в первой половине 2025 года. Соответствующий прогноз сделал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что пока что на Западе не хотят менять Зеленского. Он объяснил это тем, что для таких решений еще «время не подошло».

«На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», — цитирует издание президента России.

Путин также предрек изменение мнения Запада о мирных предложениях России по Украине. Он заявил, что нигилизм в их отношении не будет оставаться вечно.

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      Екатерина Грищенко
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