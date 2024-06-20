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19:02, 20 июня 2024Бывший СССР

Путин указал на заинтересованность Киева в продолжении огня

Путин заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении огня
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Киевский режим заинтересован в продолжении огня, так как не хочет проводить выборы. На это указал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальные выборы в соответствии с конституцией Украины. То есть они будут вечно тянуть с прекращением огня. Они заинтересованы в том, чтобы наши войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов», — сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер заявил, что предложения Москвы по урегулированию украинского конфликта будут меняться в зависимости от ситуации на земле. 14 июня он назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции.

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      Кристина Есикова
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