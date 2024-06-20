Раскрыто влияние психического благополучия на здоровье

Nature Human Behavior: психическое благополучие связано со здоровым старением

Китайские ученые раскрыли значительное влияние психического благополучия на долголетие и здоровое старение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Специалисты проанализировали генетические данные людей европейского происхождения, чтобы исследовать влияние психического благополучия на старение. Они рассмотрели восемь наборов данных, включающих от 800 тысяч до 2,3 миллиона человек.

Оказалось, что хорошее психическое здоровье связано с более медленными процессами старения, снижением склонности к болезням и увеличением продолжительности жизни. С лучшим психическим здоровьем были связаны доход, образование и профессия, причем рост доходов имел наибольшее влияние.

Кроме того, ученые выявили, что улучшению благополучия и здоровья способствуют снижение малоподвижного образа жизни и отказ от курения, а также увеличение потребления сыра и фруктов.

Авторы подчеркивают важность интеграции поддержки психического здоровья в политику общественного здравоохранения. Они предполагают, что меры по улучшению психического благополучия могут стать эффективной стратегией для повышения уровня здорового старения среди населения.