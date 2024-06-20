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13:22, 20 июня 2024Россия

Россия нанесла групповой удар дальнобойным оружием по Украине

Минобороны сообщило о нанесении группового удара по объектам на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли групповой удар по Украине. Об этом говорится в сводке Минобороны за 20 июня.

Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием. Его целями были объекты энергетической инфраструктуры Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса страны. Цели удара были достигнуты, подчеркнули в Минобороны.

В министерстве отметили, что атака носила ответный характер. Она была вызвана попытками украинских войск поразить российские энергетические объекты.

В ночь на 20 июня Вооруженные силы Украины атаковали семь регионов России — Краснодарский край, Тамбовскую, Брянскую, Ростовскую, Белгородскую и Орловскую области. Под удар попали две нефтебазы, расположенные в Адыгее и Тамбовской области.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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