Россиянам раскрыли причину онемения рук

Остеопат Самойлов: онемение рук появляется при проблеме со внутренними органами

При онемении рук люди редко сразу обращаются к врачу, однако причина данной проблемы может быть опасна для всего организма. Детали в беседе с Пятым каналом раскрыл врач-остеопат, специалист висцеральных практик высшей категории Денис Самойлов.

По его словам, зачастую причина онемения рук кроется в проблемах со внутренними органами. В основном это происходит при нарушении иннервации — снабжения тканей нервами для связи с центральной нервной системой. В подобных случаях стандартный массаж не поможет избавиться от неприятных ощущений.

«Недостаточно просто проработать шею, это будет либо временный результат, либо только облегчение. Чтобы полностью устранить эту проблему, нужно устранить причину, не только следствие. А напряжение в шее — это, как правило, следствие, проблемы с внутренними органами, потому что внутренние органы главнее структуры», — прокомментировал тему врач.

Остеопат отметил, что все происходящее со внутренними органами, будь то спазм или дисфункция, оказывает влияние на мышцы. Так, из-за спазма пищевода может свести шейные мышцы, к позвонками которых прикреплен пищевод. При этом напряжение мышц шеи нарушает иннервацию рук, что и приводит к онемению конечностей.

Самойлов порекомендовал сначала изучить состояние внутренних органов и только после этого приступать к устранению симптомов. Он добавил, что во всех подобных случаях терапия должна быть согласована с лечащим врачом.

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