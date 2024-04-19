Боль в пояснице назвали одним из признаков рака

Физиотерапевт Марго: боль в пояснице может возникать при раке простаты

Физиотерапевт Сэмми Марго рассказала, что боль в пояснице может возникать при раке простаты и некоторых других опасных заболеваниях. Ее слова приводит издание The Sun.

Основными причинами болей в пояснице Марго назвала растяжение мышц и перенапряжение из-за длительного сидения за столом в неудобном положении. В то же время болевой синдром может развиться и по более серьезным причинам, например, из-за смещения позвоночного диска, предупредила она.

У мужчин, по словам физиотерапевта, боль в спине может возникать при раке простаты, однако в этом случае она обычно сопровождается и другими признаками: кровью в моче и проблемами с мочеиспусканием.

Боль в грудном отделе позвоночника и шее может быть связана с нарушением осанки, напряжением и травмами, продолжила специалистка. Вызывать болевые ощущения в спине могут такие заболевания позвоночника, как остеоартрит и спондилит.

«Наиболее распространенными причинами боли в шее являются сон в неудобной позе, защемление нерва, травма, и вредная привычка держать телефон зажатым между ухом и плечом», — добавила Марго. Также, по ее словам, распространенной причиной проблемы могут быть заболевания щитовидной железы, гормональный сбой во время полового созревания, менопауза.

В большинстве случаев устранить боль в пояснице, шее и грудном отделе спины можно с помощью растяжки, сна на качественном матрасе и подушке, а также работы за правильно подобранными столом и стулом, отметила Марго. Если же после всех предпринятых мер в течение двух недель боль продолжает беспокоить, необходимо обращаться за медицинской помощью, заключила специалистка.

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