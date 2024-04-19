Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:24, 19 апреля 2024Забота о себе

Боль в пояснице назвали одним из признаков рака

Физиотерапевт Марго: боль в пояснице может возникать при раке простаты

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Globallookpress.com

Физиотерапевт Сэмми Марго рассказала, что боль в пояснице может возникать при раке простаты и некоторых других опасных заболеваниях. Ее слова приводит издание The Sun.

Основными причинами болей в пояснице Марго назвала растяжение мышц и перенапряжение из-за длительного сидения за столом в неудобном положении. В то же время болевой синдром может развиться и по более серьезным причинам, например, из-за смещения позвоночного диска, предупредила она.

У мужчин, по словам физиотерапевта, боль в спине может возникать при раке простаты, однако в этом случае она обычно сопровождается и другими признаками: кровью в моче и проблемами с мочеиспусканием.

Боль в грудном отделе позвоночника и шее может быть связана с нарушением осанки, напряжением и травмами, продолжила специалистка. Вызывать болевые ощущения в спине могут такие заболевания позвоночника, как остеоартрит и спондилит.

«Наиболее распространенными причинами боли в шее являются сон в неудобной позе, защемление нерва, травма, и вредная привычка держать телефон зажатым между ухом и плечом», — добавила Марго. Также, по ее словам, распространенной причиной проблемы могут быть заболевания щитовидной железы, гормональный сбой во время полового созревания, менопауза.

Материалы по теме:
Как накачать широкую спину? Можно ли заниматься в домашних условиях и какие упражнения выполнять в тренажерном зале
Как накачать широкую спину?Можно ли заниматься в домашних условиях и какие упражнения выполнять в тренажерном зале
11 марта 2023
Упражнения для исправления осанки: как перестать сутулиться и сохранить ровную спину
Упражнения для исправления осанки:как перестать сутулиться и сохранить ровную спину
5 мая 2023

В большинстве случаев устранить боль в пояснице, шее и грудном отделе спины можно с помощью растяжки, сна на качественном матрасе и подушке, а также работы за правильно подобранными столом и стулом, отметила Марго. Если же после всех предпринятых мер в течение двух недель боль продолжает беспокоить, необходимо обращаться за медицинской помощью, заключила специалистка.

Ранее остеопат Владислав Воробьевский объяснил причины появления хруста в суставах и оценил его опасность. Слышимый во время лечения хруст — это не треск от перелома кости или сустава, а всего лишь хлопок пузырька воздуха, рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заявил, что конфликт на Украине можно завершить уже сегодня. Какое условие поставили России?

      Артемий Лебедев призвал Путина объявить год хакеров

      Трамп пригрозил лишить Байдена неприкосновенности

      Российские пациенты пожаловались на массовую замену лечебной терапии

      Боль в пояснице назвали одним из признаков рака

      Россияне пожаловались на выползающих из унитаза крыс

      Нидерланды выделят Украине дополнительные средства на снаряды и ПВО

      Ида Галич показала фигуру в бикини

      Снятая за занятием групповым сексом 11-летняя россиянка бросила школу

      Главкому ВСУ представили африканский Mbombe

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше