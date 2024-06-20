Россиянам рассказали о самой часто встречающейся болезни дачниц

Гинеколог Субоч: у дачниц часто встречается опущение органов малого таза

Из-за большой физической нагрузки на даче у женщин часто возникают серьезные заболевания. О самой часто встречающейся болезни у дачниц в беседе с Пятым каналом рассказала гинеколог Наталия Субоч.

По ее словам, женщинам, которые проводят большую часть времени в огороде, в большинстве случаев диагностируют пролапс (опущение органов малого таза). Это состояние сопровождается смещением и даже выпадением матки, мочевого пузыря, а также ободочной или прямой кишки.

Гинеколог пояснила, что во время работы на участке женщина испытывает колоссальную нагрузку на позвоночник. С годами скелет ослабевает настолько, что происходит опущение органов.

Прогрессирующий пролапс может спровоцировать инфекции половых органов, привести к сепсису и даже к заражению крови. Субоч призвала россиянок внимательно следить за состоянием позвоночника, не допускать чрезмерных физических нагрузок, а также стараться поддерживать мышцы в тонусе.

В заключение врач напомнила о важности регулярных осмотров у лечащего врача, которые позволят выявить заболевание на ранней стадии.

Ранее врач Сурае Назарова рассказала о ситуациях, требующих немедленно обратиться к гинекологу. По ее словам, к ним можно отнести необычные выделения, боль и дискомфорт в животе и многое другое.