Врач перечислила требующие немедленно обратиться к гинекологу ситуации

При необычных выделениях, боли и дискомфорте в животе следует немедленно обращаться к врачу, призвала акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук, ведущий специалист многофункциональной клиники KindCare в Дубае Сурае Назарова. Ситуации, требующие немедленного обращения к доктору, она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалистки, осмотры у гинеколога необходимо проходить регулярно, однако существуют некоторые ситуации, когда к врачу необходимо обратиться незамедлительно. Например, при нетипичных выделениях из половых органов. Изменение цвета, запаха или консистенции вагинальных выделений может свидетельствовать о наличии инфекции, воспалении или заболевании, передающемся половым путем, предупредила врач.

Боль или дискомфорт внизу живота, в области таза или во время полового акта не должны оставаться без внимания. Эти симптомы могут указывать на эндометриоз, кисты яичников, воспаление органов малого таза

Сурае Назарова акушер-гинеколог

Нерегулярные менструации также могут быть поводом для беспокойства, добавила Назарова. Слишком долгие или слишком короткие, слишком обильные или болезненные менструации могут быть признаком гормонального дисбаланса, поликистоза яичников или других гинекологических проблем. Зуд или жжение в области вульвы или влагалища могут указывать на инфекционные заболевания, такие как кандидоз (молочница) или бактериальный вагиноз, а также на венерические инфекции

«Предменструальный синдром, который снижает качество жизни, также является поводом для консультации с врачом. Также не стоит оставлять без внимания боль в молочных железах, не связанную с менструальным циклом», — добавила гинеколог

При образовании уплотнений или шишки в области груди или вульвы необходимо сразу обращаться за медицинской консультацией. Изменения кожи вульвы, включая изменение цвета или появление бородавок, могут быть признаками инфекций, заболеваний, включая вирус папилломы человека, или даже предраковых состояний

Кроме того, доктор рекомендовала женщинам во время менопаузы проходить осмотры при появлении кровотечений. Такое состояние может сигнализировать о раке эндометрия.

Ранее Назарова рассказала, что рак шейки матки стали чаще диагностировать у молодых женщин. По ее мнению, одним из факторов статистики может быть распространение онкогенных типов вирусов папилломы человека.