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20:12, 20 июня 2024Силовые структуры

Россияне напали с ножом на продавщицу закусочной ради трех тысяч рублей и получили сроки

В Красноярске осудили двоих мужчин за нападение на продавщицу закусочной

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Красноярске суд вынес приговор двум местным жителям, напавшим на продавщицу павильона быстрого питания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Одного из осужденных приговорили к шести годам колонии, второго — к четырем годам. Оба фигуранта будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, сообщники познакомились друг с другом на улице незадолго до «дела». Они решили отметить новую дружбу, но денег не было. Тогда россияне разработали план. Они зашли в закусочную, купили стакан кофе и ушли. Через некоторое время мужчины вернулись с канцелярским ножом и стали угрожать продавщице, забрав у нее из сумки три тысячи рублей и телефон.

Полицейские задержали налетчиков по горячим следам. Подельники успели сдать телефон в ломбард за две тысячи рублей. Но сотрудники МВД изъяли его и вернули владелице вместе с похищенной суммой денег.

Ранее в Красноярске мужчина приехал увидеть внука и украл украшений на один миллион рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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