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12:35, 20 июня 2024Россия

Россиянин обратился к сестре с просьбой, попал в ДТП, окровавленный ушел в лес и исчез

Житель Челябинска попал в аварию, бросил машину и исчез в лесу

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Житель Челябинска обратился к сестре с просьбой купить ему Библию, ушел из дома, попал в аварию, а затем бросил машину и окровавленный исчез в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, мужчина уже пропадал — он уходил из дома и не говорил, куда направляется, но позже сам возвращался. Однако 17 июня после необычной просьбы о покупке Библии снова ушел из дома.

На следующий день, 18 июня, автомобиль россиянина нашли на трассе Челябинск — Уфа. В кювете, где оказалась разбитая машина, обнаружили лоскуты одежды мужчины — на ткани были следы крови. Челябинца на месте аварии не оказалось, очевидцы рассказали, что после ДТП он ушел в лес и не вернулся. С тех пор россиянина не видели, но похожего на него мужчину замечали возле местной церкви. Сестра пропавшего заявляла, что брат жаловался ей на сильный стресс из-за финансовых проблем и трудностей на работе.

Ранее сообщалось, что 24-летний житель Красноярска пропал без вести после того, как решил во время шторма зайти в воду. Очевидцы происшествия обратились к спасателям, которые на протяжении нескольких дней обследовали акваторию и прибрежную зону.

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      Марк Леонов
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