Россиянин попытался поджечь храм из-за ссоры с верующей матерью

Житель Нижегородской области попытался поджечь храм из-за ссоры с матерью

Житель города Шахуньи Нижегородской области попытался поджечь храм. К этому поступку его подтолкнула ссора с верующей матерью, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

38-летний мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в приход церкви Божьей Матери. На опубликованном каналом снимке видно покрытую копотью кирпичную стену.

Заметившие огонь прихожане задержали злоумышленника. В отношении россиянина возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Ранее в Москве мигрант задул свечи в православном храме. На опубликованной видеозаписи, снятой очевидцем, видно, как иностранец тушит несколько свечей, после чего уходит. В отношении гражданина Таджикистана возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).