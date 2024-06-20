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11:26, 20 июня 2024Россия

Россиянин попытался поджечь храм из-за ссоры с верующей матерью

Житель Нижегородской области попытался поджечь храм из-за ссоры с матерью

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель города Шахуньи Нижегородской области попытался поджечь храм. К этому поступку его подтолкнула ссора с верующей матерью, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

38-летний мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в приход церкви Божьей Матери. На опубликованном каналом снимке видно покрытую копотью кирпичную стену.

Заметившие огонь прихожане задержали злоумышленника. В отношении россиянина возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Ранее в Москве мигрант задул свечи в православном храме. На опубликованной видеозаписи, снятой очевидцем, видно, как иностранец тушит несколько свечей, после чего уходит. В отношении гражданина Таджикистана возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

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      Алан Босиков
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