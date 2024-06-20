Россиянку и ее сожителя осудили за развращение несовершеннолетней дочери

Суд на Кубани дал 18 и 17 лет женщине и ее сожителю за развращение дочери

Прикубанский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении местной жительницы и ее сожителя, развращавших несовершеннолетнюю дочь женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В зависимости от роли пару признали виновной по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 158 («Кража») Уголовного кодекса РФ. Слушания проходили в закрытом режиме.

По решению суда женщина получила 18 лет колонии общего режима с лишением права заниматься педагогической и воспитательной деятельностью на 15 лет, ограничением свободы на два годы и штрафом в размере 70 тысяч рублей, а мужчина — 17 лет колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической и воспитательной деятельностью на 10 лет. Установлено, что сожители совершали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери женщины. Кроме того, мужчина совершил кражи телефонов и денег с найденных им банковских карт.

Ранее Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 55-летнего водителя школьного автобуса, который развращал несовершеннолетних девочек.