Российский штурмовик почти неделю отвлекал на себя бойцов ВСУ от сослуживцев

Штурмовик Мияги почти неделю отвлекал ВСУ ради решения задачи РФ под Угледаром

Боец штурмового отряда из Забайкалья российской группировки войск «Восток» с позывным Мияги один почти неделю отвлекал на себя бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) от своих сослуживцев под Угледаром, чтобы они смогли выполнить ключевую боевую задачу. Об этом военнослужащий рассказал ТАСС.

«Нашему подразделению была поставлена задача, для выполнения которой необходимо было отвлечь внимание противника. В итоге с трудом я оказался на брошенных позициях ВСУ под Угледаром и провел там почти неделю, привлекая все внимание к себе, пока сослуживцы выполняли основную задачу», — объяснил штурмовик.

По его словам , он преодолел поля, усеянные минами противника, на мотоцикле. В этот момент ВСУ отвечали на действия военного шквальным огнем артиллерии и минометов и посылали FPV-дронов. «Каким-то чудом я проскочил. Как выжил, до сих пор до конца не понимаю», — вспоминал Мияги.

Ранее Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее штурм бойца-одиночки ВС РФ под интенсивными украинскими обстрелами. На кадрах вокруг мотоциклиста разрываются снаряды, мины и боеприпасы, сброшенные с БПЛА. «Они (ВСУ) были совсем близко, где-то очень рядом. Я отстреливался от них, от их дронов, прятался как мог и всячески пытался держать внимание на себе», — уточнил боец.

Пока Мияги находился на брошенных украинских позициях, на протяжении всего времени бойцы ВСУ стремились заставить его уйти. «Мне кажется, что они и сами не до конца понимали, что там происходит в реальности, и сколько нас там», — предположил российский военнослужащий. Он добавил, что вернулся к своему подразделению, как только оно выполнило боевую задачу.

«Возвращался я уже пешком, на свой страх и риск. Просто шел вперед», — заключил штурмовик.

Ранее военкор Александр Симонов рассказал о раненом бойце ВС России, который в одиночку продолжил штурм опорника ВСУ. FPV-дрон догнал бойца возле лесопосадки и атаковал — мужчина получил ранение в ногу, но продолжил вести огонь по позициям противника.