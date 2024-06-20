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09:25, 20 июня 2024Силовые структуры

Российский военный сел пьяным за руль и получил 200 тысяч рублей штрафа

В Красноярске оштрафовали на 200 тысяч рублей военного за пьяное вождение

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Красноярский гарнизонный военный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей рядового Михайлова за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Военный признан виновным по части 1 статьи 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ. Суд запретил ему два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

По данным следствия, в феврале 2022 года Михайлова признали виновным в административном правонарушении из-за пьяного вождения. Однако в апреле 2024 года он снова сел нетрезвым за руль и ездил по дорогам Красноярска. Мужчину остановил полицейский и предложил пройти медицинское освидетельствование. Военнослужащий отказался.

Отмечается, что автомобиль Михайлова конфисковали и обратили в собственность государства.

Ранее стало известно, что Читинский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 50 тысяч рублей за покупку поддельных водительских прав.

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      Екатерина Кашурникова
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