Рвущего на части дома в Москве «Эдгара» сняли на видео

Ураган «Эдгар» сорвал металлические листы со строящегося дома в Москве

Ураган «Эдгар», обрушившийся в четверг, 20 июня, на Москву и Подмосковье, сняли на видео. Соответствующие записи опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи, сделанной очевидцами природного бедствия, видно, как со строящегося многоэтажного здания возле Ботанического сада срывает большое количество металлических листов, которые, кружась в воздухе, падают на землю. «Да, это деньги летят, огромные... Смотрите, как фонари там болтаются», — отметила собеседница автора видео, эмоционально прокомментировавшего то, как стихия буквально рвет здание на части.

Помимо этого, по информации канала, возле делового центра «Москва-Сити» ветер гнет рекламные щиты. Ураган также отрывает куски крыш от многоэтажных домов и валит деревья. Синоптики утверждают, что гроза, ливень и ветер с порывами до 23 метров в секунду прекратятся после 22:00.

Из-за непогоды в Москве пострадали минимум пять человек. В Дорогомилове травмы едва не получил мужчина, который в момент удара стихии находился в уличном биотуалете — мощным порывом ветра постройка упала на асфальт дверью вниз, из-за чего он оказался заблокирован внутри.