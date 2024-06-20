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23:59, 20 июня 2024Спорт

Сборная Испании обыграла Италию в матче Евро-2024

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла Италию в матче Евро-2024

Фото: Manu Fernandez / AP

Сборная Испании обыграла Италию в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 20 июня, на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене и завершилась победой испанцев со счетом 1:0. Единственный мяч был забил на 55-й минуте, автоголом отметился защитник итальянцев Риккардо Калафьори.

Сборная Испании набрала шесть очков в двух первых турах группового этапа и досрочно вышла в плей-офф. Итальянцы с тремя очками занимают второе место в таблице группы B. Вслед за ними идут Албания и Хорватия, в активе которых по одному очку.

В двух предыдущих матчах игрового дня были зафиксированы две ничьих. Сборная Сербии на последней минуте ушла от поражения в игре со Словенией (1:1). Англичане и датчане также не выявили победителя — 1:1.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Действующими чемпионами континента являются итальянцы.

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      Андрей Стрельцов
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