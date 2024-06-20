Сборная Сербии на последней минуте спаслась от поражения в матче со Словенией на Евро-2024

Сербия на последней минуте ушла от поражения в матче со Словенией на Евро-2024

Сборная Сербии сыграла вничью со Словенией в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 20 июня, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 1:1. На 69-й минуте защитник Жан Карничник вывел словенцев вперед. Сербы ушли от поражения на последней минуте добавленного ко второму тайму времени, когда после подачи углового свою команду спас нападающий Лука Йович.

До игры стало известно, что сотрудники службы безопасности «Альянц Арены» не пустили внутрь фанатов с флагами России. Запрет объяснили тем, что болельщики несли с собой флаги страны, команда которой не участвует в матче. В итоге фанаты все же попали на стадион — через другой вход перевернув флаги, их приняли за сербов.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России не смогла принять участие в отборе к турниру из-за санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций.