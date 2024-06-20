Сборные Англии и Дании сыграли вничью на Евро-2024

Сборные Англии и Дании сыграли вничью на Евро-2024 — 1:1

Сборная Англии и Дании сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 20 июня, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте Харри Кейн вывел англичан вперед. На 34-й минуте Мортен Юльманн восстановил равенство.

В другом матче группы C встречались команды Сербии и Словении. Он также завершился ничьей — 1:1. Сербы ушли от поражения на последней минуте добавленного ко второму тайму времени, отличился Лука Йович.

Англичане возглавляют турнирную таблицу группы C с 4 очками. На второй строчке датчане, в активе которых 2 очка. Третьи словенцы (2 очка), замыкают квартет сербы (1 очко).

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России не смогла принять участие в отборе к турниру из-за санкций со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций.